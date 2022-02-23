Испания

Президент Атлетико ответил критикам главного тренера.

Энрике Сересо считает, что если учесть то, что сделал для Атлетико Чоло Симеоне, его никто не смеет критиковать и намекать на его отставку.

"Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет, – цитирует президента Атлетико журналист Рубен Урия. – Его просто никто не смеет критиковать, если учесть, что он сумел сделать".

"Никто не сделал за последние 10 лет столько, сколько смог сделать он. Если он вдруг решит уйти по собственному желанию, я назначу на его место любого, кто утверждает, что мог бы сделать больше, и тогда мы посмотрим на этих умников".

Ранее сообщалось, что Атлетико готов уволить Диего Симеоне.