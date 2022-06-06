Италия

Двоє з них — голкіпери.

Під час поточної літньої трансферної кампанії міланський Інтер запланував собі не тільки потужну роботу на трансферному ринку, а й серію перемовин із низкою футболістів щодо подовження діючих контрактів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про голкіперів Саміра Хандановіча та Алекса Кордаза, а також захисника Мілана Шкрініара.

Основний воротар "змій" при цьому є найближчим до погодження нової угоди, оскільки наприкінці сезону вже дав згоду залишитися в команді.

39-річному Кордазу буде запропонована угода до 2023 року з зарплатнею в 150 тис. євро на рік, а 27-річний Шкрініар отримає підвищення до 4,5 млн євро + бонуси заробітних виплат із розрахунком до 2026 року.

Нагадаємо, що раніше склад команди Сімоне Індзагі вже встиг залишити Іван Перішич.