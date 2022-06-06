Италия

Жахлива травма спаплюжила кінцівку сезону для нападника.

Ще на початку 2022 року з табору туринського Ювентуса надійшла жахлива новина про те, що сезон було достроково завершено для нападника "Старої Синьйори" Федеріко К’єза.

Лідер "зебр" отримав пошкодження хрестоподібної зв’язки коліна, що зумовило необхідність проводити оперативне втручання та проходити тривалий період реабілітації.

Однак, станом на сьогоднішній день, 24-річний виконавець уже почуває себе достатньо добре для того, аби відвідувати індивідуальні заняття під наглядом лікарів.

Як повідомляє італійська преса, допоки партнери Федеріко будуть насолоджуватися літнім відпочинком у міжсезоння, він ухвалив рішення посилено тренуватися та відмовитися від відпустки.

Таким чином футболіст буде намагатися повернутися на поле вже з перших турів нового сезону.

Нагадаємо, що раніше Ювентус остаточно викупив його контракт у Фіорентини.