Права на 24-річного футболіста належали Фіорентіні.
Федеріко К'єза, Getty Images
03 мая 2022, 12:55
Нападник туринського Ювентуса Федеріко К'єза продовжить виступати у складі "старої синьйори", повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво туринського клубу вирішило активувати опцію викупу контракту 24-річного італійця у Фіорентини.
Також зазначається, що "фіалки" отримають від Ювентуса близько 50 мільйонів євро. Крім цього оренда футболіста коштувала 10 млн євро.
Цього сезону К'єза провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав чотири асисти. В даний час К'єза відновлюється після пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.