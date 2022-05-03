Италия

Права на 24-річного футболіста належали Фіорентіні.

Нападник туринського Ювентуса Федеріко К'єза продовжить виступати у складі "старої синьйори", повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу вирішило активувати опцію викупу контракту 24-річного італійця у Фіорентини.

Також зазначається, що "фіалки" отримають від Ювентуса близько 50 мільйонів євро. Крім цього оренда футболіста коштувала 10 млн євро.

Цього сезону К'єза провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав чотири асисти. В даний час К'єза відновлюється після пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.