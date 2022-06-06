Италия

Нідерландський захисник зацікавив два клуби.

Дензел Думфріс після успішного сезону привернув увагу кількох європейських топ-клубів.

Як повідомляє видання Calciomercato, на нідерландського захисника націлилися Манчестер Юнайтед та Баварія.

В поточному сезоні на рахунку нідерландського футболіста 41 матч у складі Інтеру, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що Інтер визначився з ціною на флангового захісника команди Дензела Думфріса.