Нідерландський захисник зацікавив два клуби.
Дензел Думфріс, getty images
06 червня 2022, 19:28
Дензел Думфріс після успішного сезону привернув увагу кількох європейських топ-клубів.
Як повідомляє видання Calciomercato, на нідерландського захисника націлилися Манчестер Юнайтед та Баварія.
В поточному сезоні на рахунку нідерландського футболіста 41 матч у складі Інтеру, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, що Інтер визначився з ціною на флангового захісника команди Дензела Думфріса.