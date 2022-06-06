Италия

Бельгійський нападник націлений на відхід із лондонської команди.

Ромелу Лукаку рішуче налаштований залишити Челсі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 29-річний футболіст просить "синіх" відпустити його до Інтеру і зробить усе можливе, щоб цей перехід відбувся.

Зокрема, Лукаку просить про відхід до складу "нерадзурі" на правах дворічної оренди. Цей варіант не виключений, враховуючи те, що Челсі ще не виплатив усі 115 мільйонів євро, що винен за бельгійця Інтеру.

Минулого сезону Лукаку провів 44 матчі, в яких забив 15 голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідолялося, що Інтер не квапиться з пропозицією для Дібали через бажання повернути Лукаку.