Италия

Наставник продовжить роботу із бергамасками.

Останнім часом в італійській пресі почали розповсюджуватись чутки про неминучу відставку Джан Пьеро Гасперіні з посади головного тренера Аталанти.

Тим не менш, сам фахівець спростував цю інформацію, а також прокоментував непопадання клубу до Ліги чемпіонів наступного сезону.

"Якщо ми будемо вважати за провал той факт, що ми не потрапили до Ліги чемпіонів — це нашкодить команді. Наразі немає жодних шансів на те, що я залишу команду.

Наш тренерський штаб готується до наступного сезону із однією метою — повернути Аталанту до єврокубків", — наводить слова Гасперіні Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, раніше тренер заявив, що Аталанті складно так довго залишатися на високому рівні.