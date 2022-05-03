Италия

Наставник Аталанти поділився своїми думками після гри із Салернітаною.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічийний результат у матчі 35 туру італійської Серії А проти Салернітани.

"Ми команда, яка намагається віддати все, що маємо, і ми не можемо за це сильно звинувачувати футболістів. В іншому, ми виснажені духом, і це те, що я найбільше жалкую, тому що ми завжди були сильні в цьому плані.

Ми налагодили гру і боремося до кінця, але зрозуміло, що у нас немає того ж духу і тієї ж інтенсивності. Ми граємо на перемогу, але легко пропускаємо голи, яких можна було уникнути.

Аталанті складно так довго залишатися на високому рівні. За шість років ми заробили 150 мільйонів євро прибутку, а решта 600 мільйонів євро – борги. Це непросто, це важкий тягар", - наводить слова Гасперіні Football-Italia з посиланням на Sky Sports.

Після 35 турів Аталанта набрала 56 очок і посідає лише восьме місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Маліновський отримав середню оцінку за матч із Салернітаною.