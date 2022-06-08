Италия

Форвард Наполі може перебратись до іншого клубу Серії А.

Нападник Наполі та збірної Бельгії Дріс Мертес може перейти до іншого клубу чемпіонату Італії.

В послугах 35-річного футболіста зацікавлена Рома, повідомляє Gazzetta dello Sport. Неаполітанський клуб не готовий платити Мертенсу ту зарплатню, яку він хоче, на відміну від римлян — 4 млн євро.

Контракт Мертенса із Наполі завершується наприкінці поточного місяця, тож бельгієць може дістатись "вовкам" безкоштовно".

На рахунку форварда 11 голів та одна гольова передача в минулому розіграші Серії А.

Раніше повідомлялось, що Мертенс хоче завершити кар'єру саме в Наполі.