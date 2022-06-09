Италия

Захисник продовжить виступи за "нерадзуррі".

Кругом захисника Інтера Алессандро Бастоні останнім часом в іноземній пресі з'являлось чимало чутків щодо можливого трансферу футболіста.

Тим не менш, під час літнього трансферного вікна вкрай малоймовірно те, що центрбек дійсно залишить стан "змій".

Агент Бастоні повідомив кекрівництву Інтера, що він та його клієнт не збираються розглядати будь-які пропозиції від інших клубів, а хочуть продовжити співпрацю із віце-чемпіоном Італії, повідомляє Фабріціо Романо.

Окрім того, Інтер продовжає переговори із Пауло Дібалой на очікує закрити угоди до кінця поточного місяця.

Бастоні в минулому сезоні відіграв у 44 зустрічах, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що в послугах гравця збірної Італії зацікавлений Манчестер Юнайтед.