Италия

Футболіст наразі не належить жодному клубу.

Виступи уругвайського півзахисника Лукаса Торрейри в складі італійської Фіорентини на правах орендної угоди добігли кінця, після чого 26-річний виконавець був змушений повернутися до лондонського Арсеналу, де йому геть не гарантоване яскраве майбутнє.

"Лілії" хочуть спробувати домовились із "канонірами" щодо помірної вартості їхнього футболіста, на якого не дуже-то й розраховує тренерський штаб Мікеля Артети.

Однак, у випадку відсутності просувань на цьому фронті, у клубу з Флоренції є запасний варіант.

Півзахисник німецького Гоффенгайму Флоріан Грілліч завершив свої п’ятирічні виступи в складі "сільських", тож зараз перебуває в статусі вільного агента, очікуючи на нові виклики в спортивній кар’єрі.

26-річний виконавець отримав пропозицію щодо чотирирічної угоди з обсягом виплат у 2 млн євро за сезон, проте наразі перемовини з ним досі призупинені.

У цьому сезоні Грілліч відіграв лише 18 матчів через проблеми зі стегном, подвійне захворювання на коронавірус та іншими м’язовими труднощами.