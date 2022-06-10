Италия

Футболіст залишиться в стані чемпіонів Італії на постійній основі.

Мілан посунувся в переговорах із Ромою щодо захисника Алессандро Флоренці.

Клуби майже досягли домовленностей щодо викупу футболіста з боку чемпіонів Італії, повідомляє Sky Italia.

Сума трансферу складатиме 2.7 млн євро. Відзначимо, що ринкова вартість Флоренці оцінюється в 5.5 млн євро.

Нагадаємо, що 31-річний італієць провів 24 гри, у яких забив два голи.

Раніше Флоренці прокоментував гру своєї збірної в Лізі націй.