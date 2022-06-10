Футболіст залишиться в стані чемпіонів Італії на постійній основі.
АЛЕССАНДРО ФЛОРЕНЦІ, GETTY IMAGES
10 червня 2022, 11:14
Мілан посунувся в переговорах із Ромою щодо захисника Алессандро Флоренці.
Клуби майже досягли домовленностей щодо викупу футболіста з боку чемпіонів Італії, повідомляє Sky Italia.
Сума трансферу складатиме 2.7 млн євро. Відзначимо, що ринкова вартість Флоренці оцінюється в 5.5 млн євро.
Нагадаємо, що 31-річний італієць провів 24 гри, у яких забив два голи.
Раніше Флоренці прокоментував гру своєї збірної в Лізі націй.