Лига наций

Захисник прокоментував підсумки гри в Лізі націй.

Італія розпочала свій шлях третім в історії розіграшом Ліги націй УЄФА з домашньої нічиєї проти Німеччини (1:1).

Італія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Захисник "Скуадри Адзурри" Алессандро Флоренці після завершення гри поділився емоціями від побаченого на полі.

"Ви відчуваєте відповідальність кожного разу, коли надягаєте футболку національної команди. Нашою задачею сьогодні було надсилання сигналу про те, що ми розпочинаємо новий шлях. Гадаю, що нам вдалося це зробити. Кожен із гравців віддав частину себе заради цієї футболки.

У порівнянні з нашим протистоянням на Вемблі, сьогодні в нашому складі було дуже багато молодих гравців. Деякі з них, певна річ, нервували, але були й такі, що поводили себе як справжнісінькі маленькі ветерани.

Нам потрібно віднайти ту Італію, яка буде підігрівати спраглість до перемог у серцях цих хлопців", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Італія на власному полі буде приймати Угорщину.