Сербський хавбек "червоних дияволів" близький до переходу до італійського клубу.
Неманія Матіч, Getty Images
10 червня 2022, 11:50
Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч найближчим часом може стати гравцем італійської Роми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, на початку наступного тижня 33-річний серб має прилетіти до Риму для проходження медичного обстеження.
Матіч дістанеться "вовкам" безкоштовно, тому що у нього закінчується контракт із "червоними дияволами".
Минулого сезону Матич провів 32 матчі, в яких він відзначився чотирма асистами. Серб виступав за МЮ із 2017 року.