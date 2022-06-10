Италия

Сербський хавбек "червоних дияволів" близький до переходу до італійського клубу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч найближчим часом може стати гравцем італійської Роми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, на початку наступного тижня 33-річний серб має прилетіти до Риму для проходження медичного обстеження.

Матіч дістанеться "вовкам" безкоштовно, тому що у нього закінчується контракт із "червоними дияволами".

Минулого сезону Матич провів 32 матчі, в яких він відзначився чотирма асистами. Серб виступав за МЮ із 2017 року.