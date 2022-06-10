Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманія Матіч найближчим часом може стати гравцем італійської Роми. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, на початку наступного тижня 33-річний серб має прилетіти до Риму для проходження медичного обстеження.

Матіч дістанеться "вовкам" безкоштовно, тому що у нього закінчується контракт із "червоними дияволами".

Минулого сезону Матич провів 32 матчі, в яких він відзначився чотирма асистами. Серб виступав за МЮ із 2017 року.