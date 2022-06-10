Италия

Форвард Верони може перейти до стану "орлів".

Нападник Верони та збірної Аргентини провів ще один якісний сезон та зацікавив декілька клубів рангом вище.

Предметний інтерес до футболіста проявляє римський Лаціо, повідомляє Sky Italia.

В послугах Сімеоне зацікавлений особисто Маурицио Саррі, в якому коуч бачить якісне підсилення напередодні чергового сезону.

В минулому розіграші Серії А Сімеоне зіграв 35 матчів, в яких забив 17 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до аргентинського форварда.