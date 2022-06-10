Нападник Верони та збірної Аргентини провів ще один якісний сезон та зацікавив декілька клубів рангом вище.

Предметний інтерес до футболіста проявляє римський Лаціо, повідомляє Sky Italia.

В послугах Сімеоне зацікавлений особисто Маурицио Саррі, в якому коуч бачить якісне підсилення напередодні чергового сезону. 

В минулому розіграші Серії А Сімеоне зіграв 35 матчів, в яких забив 17 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до аргентинського форварда.