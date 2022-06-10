Форвард Верони може перейти до стану "орлів".
ДЖОВАННІ СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
10 червня 2022, 13:10
Нападник Верони та збірної Аргентини провів ще один якісний сезон та зацікавив декілька клубів рангом вище.
Предметний інтерес до футболіста проявляє римський Лаціо, повідомляє Sky Italia.
В послугах Сімеоне зацікавлений особисто Маурицио Саррі, в якому коуч бачить якісне підсилення напередодні чергового сезону.
В минулому розіграші Серії А Сімеоне зіграв 35 матчів, в яких забив 17 м'ячів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до аргентинського форварда.