Испания

35-річний уругваєць продовжить кар'єру в іншій команді.

Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес попрощався з уболівальниками "матрацників".

"Дуже вдячний кожному вболівальнику за прихильність, кожному співробітнику Атлетіко за відданість, яку вони виявляли щодня мені та моїй сім'ї, яка супроводжувала мене!" — написав Суарес у своєму твіттері.

Agradecido eternamente a uno por uno de lo hinchas por el cariño, uno por uno de los trabajadores del @Atleti por el cariño del día a día y mi familia que me acompañó siempre! ❤️❤️❤️ #SIEMPREAGRADECIDO #GRACIASAFICION #GRACIASATODOS #GRACIASWANDAMETROPOLITANO pic.twitter.com/pyTONS7a47 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 16, 2022

Раніше 35-річний уругваєць повідомив про те, що покине Атлетіко після цього сезону. Він виступав за "матрацників" з вересня 2020 року.

У поточній кампанії Суарес провів 43 матчі, в яких забив 13 голів і віддав три асисти.