35-річний уругваєць продовжить кар'єру в іншій команді.
ЛУІС СУАРЕС, GETTY IMAGES
16 травня 2022, 17:53
Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес попрощався з уболівальниками "матрацників".
"Дуже вдячний кожному вболівальнику за прихильність, кожному співробітнику Атлетіко за відданість, яку вони виявляли щодня мені та моїй сім'ї, яка супроводжувала мене!" — написав Суарес у своєму твіттері.
Раніше 35-річний уругваєць повідомив про те, що покине Атлетіко після цього сезону. Він виступав за "матрацників" з вересня 2020 року.
У поточній кампанії Суарес провів 43 матчі, в яких забив 13 голів і віддав три асисти.