Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес попрощався з уболівальниками "матрацників".

"Дуже вдячний кожному вболівальнику за прихильність, кожному співробітнику Атлетіко за відданість, яку вони виявляли щодня мені та моїй сім'ї, яка супроводжувала мене!" — написав Суарес у своєму твіттері.

Раніше 35-річний уругваєць повідомив про те, що покине Атлетіко після цього сезону. Він виступав за "матрацників" з вересня 2020 року.

У поточній кампанії Суарес провів 43 матчі, в яких забив 13 голів і віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Суарес погодив контракт із Інтер Майамі.