Окрім того, екс-футболіст має ще одну пропозицію.
альберто джилардіно, getty images
12 червня 2022, 20:48
Колишній нападник Мілану та збірної Італії Альберто Джилардіно може повернутись до тренерської діяльності після досвіду у Сієні.
Спеціаліст отримав дві пропозиції від Дженоа та Ювентусу, повідомляє Ніколо Скіра. При чому, "грифони" запропонували Джилардіно очолити молодіжну команду вже зараз.
"Стара синьора" лише дізналась у спеціаліста, чи не проти він очолити команду до 23 років у випадку звільнення Бонатті.
Окрім Сієни Джилардіно працював також у Про Верчеллі та Редзато.