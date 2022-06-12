Италия

Окрім того, екс-футболіст має ще одну пропозицію.

Колишній нападник Мілану та збірної Італії Альберто Джилардіно може повернутись до тренерської діяльності після досвіду у Сієні.

Спеціаліст отримав дві пропозиції від Дженоа та Ювентусу, повідомляє Ніколо Скіра. При чому, "грифони" запропонували Джилардіно очолити молодіжну команду вже зараз.

"Стара синьора" лише дізналась у спеціаліста, чи не проти він очолити команду до 23 років у випадку звільнення Бонатті.

Окрім Сієни Джилардіно працював також у Про Верчеллі та Редзато.