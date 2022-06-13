Италия

Італійський чемпіон завзято взявся за роботу на трансферному ринку.

Після цього сезону бельгійської ліги Жюпіле, усі в країні тільки й говорять про майже гарантований продаж до європейського топ-чемпіонату одного з провідних виконавців бельгійського Брюгге.

Нападник Шарль Де Кетеларе в своєму 21-річному віці за рік відзначився 18 голами та 10 гольовими передачами в 49 іграх, після чого одразу опинився в полі зону провідних клубів.

До їхнього переліку належить і італійський Мілан, який проявляє небезпідставний інтерес до футболіста.

Брюгге вже встиг заявити, що пропозиції менше аніж у 20 млн євро навіть не буде розглядати, тому "россонері", за повідомленням італійської преси, вирішили одразу приголомшити бельгійський клуб ставкою в 40 млн євро.

Перемовини наразі тривають, а тим часом юний де Кетеларе виступає в складі національної команди Бельгії в Лізі націй УЄФА.