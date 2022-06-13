Неаполітанці відхилили першу пропозицію "канонірів" по нігерійському форварду.
Віктор Осімген, Getty Images
13 червня 2022, 14:30
Нападник Наполі Віктор Осімген провів хороший сезон-2021/22, що викликало інтерес з боку інших клубів, зокрема з англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє Il Mattino, лондонський Арсенал виступив з першою пропозицією щодо 23-річного нігерійця у розмірі 60 мільйонів євро.
Ця сума не влаштувала керівництво неаполітанців, тому пропозиція "канонірів" була відхилена.
Раніше повідомлялося, що Наполі хоче отримати з продажу Осімгена 100 мільйонів євро.
Минулого сезону нігерійський форвард провів у Серії А 27 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 5 асистів.