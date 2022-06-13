Италия

Неаполітанці відхилили першу пропозицію "канонірів" по нігерійському форварду.

Нападник Наполі Віктор Осімген провів хороший сезон-2021/22, що викликало інтерес з боку інших клубів, зокрема з англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Il Mattino, лондонський Арсенал виступив з першою пропозицією щодо 23-річного нігерійця у розмірі 60 мільйонів євро.

Ця сума не влаштувала керівництво неаполітанців, тому пропозиція "канонірів" була відхилена.

Раніше повідомлялося, що Наполі хоче отримати з продажу Осімгена 100 мільйонів євро.

Минулого сезону нігерійський форвард провів у Серії А 27 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 5 асистів.