Италия

"Нерадзурі" хочуть посилити позицію правого захисника.

Інтер наблизився до підписання Рауля Беланови, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "нерадзурі" розраховують завершити підписання правого захисника з Кальярі за вісім мільйонів євро, а також включити до потенційної угоди бонуси.

Крім того, Інтер хоче отримати албанського таланта Крістяна Аслані з Емполі — особистий контракт уже погоджений.

У сезоні-2021/22 Белланова провів 31 гру в Серії А: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.