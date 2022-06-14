Италия

Бельгійський нападник може не повернутися до Італії.

Інтер розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Крістоф Тер'є, італійський клуб поступово втрачає інтерес до Ромелу Лукаку, який раніше був однією з головних цілей.

В Інтері стурбовані можливою трансферною вартістю гравця, побоюючись, що не зможуть осилити перехід фінансово.

Також стверджується, що гравець наполягає на поверненні до Італії.

Нагадаємо, що Челсі не проти віддати Лукаку в оренду, якщо вдасться отримати Жезуса.