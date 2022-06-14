Бельгійський нападник може не повернутися до Італії.
Ромелу Лукаку, getty images
14 червня 2022, 09:50
Інтер розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Крістоф Тер'є, італійський клуб поступово втрачає інтерес до Ромелу Лукаку, який раніше був однією з головних цілей.
В Інтері стурбовані можливою трансферною вартістю гравця, побоюючись, що не зможуть осилити перехід фінансово.
Також стверджується, що гравець наполягає на поверненні до Італії.
Нагадаємо, що Челсі не проти віддати Лукаку в оренду, якщо вдасться отримати Жезуса.