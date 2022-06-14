Італійський клуб, як і раніше, націлений на нападника.
Артем Довбик, getty images
14 червня 2022, 11:59
Артем Довбик після вдалого та результативного сезону у СК Дніпро-1 привернув увагу іноземних клубів.
Як повідомляє Tuttosport, український нападник входить до списку пріоритетних цілей Торіно. Головний тренер Іван Юрич особисто визначався з переліком гравців.
Крім того, у списку з Артемом Довбиком знаходяться форвард Кальярі Жуан Педро та півзахисник Лестера Денніс Прат.
Минулого сезону Довбик забив 14 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, що Ноттінгем Форест готовий викласти за Довбика 12 млн євро.