Италия

Італійський клуб, як і раніше, націлений на нападника.

Артем Довбик після вдалого та результативного сезону у СК Дніпро-1 привернув увагу іноземних клубів.

Як повідомляє Tuttosport, український нападник входить до списку пріоритетних цілей Торіно. Головний тренер Іван Юрич особисто визначався з переліком гравців.

Крім того, у списку з Артемом Довбиком знаходяться форвард Кальярі Жуан Педро та півзахисник Лестера Денніс Прат.

Минулого сезону Довбик забив 14 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест готовий викласти за Довбика 12 млн євро.