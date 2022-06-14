Италия

Футболіст вільним агентом перейшов в італійський клуб.

Напередодні римська Рома оголосила про підписання півзахисника Неманью Матіча, який залишив Манчестер Юнайтед вільним агентом.

Футболіст вже встиг поспілкуватись з прес-службою, розповівши про те, чому обрав саме "вовків".

"Усі знають, що Рома це дійсно великий клуб. Я вже працював до цього моменту з Жозе Моуріньо (прім. у Челсі та МЮ). В нас гарне порозуміння. Він — одна з причин, чому я обрав Рому.

У клубу чудові вболівальники, команда виступає у дуже привабливому чемпіонаті, тому рішення далося мені не так уже й складно.

З Жозе одночасно легко та важко працювати! Він — переможець. Це саме те, що я хочу від свого тренера, бо у моїй кар'єрі мені подобається перемагати.

Жозе — особливий. Він передає свою енергію гравцям. Сподіваюся, що ми разом зможемо зробити велику справу", — сказав Матіч.

Нагадаємо, що Матіч підписав із Ромою контракт на один рік, до літа 2023 року.