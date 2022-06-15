Италия

Новачок Серії A продовжує бути активним на трансферному ринку.

У наступному сезоні італійської Серії A ми будемо звертати увагу на виступи новачка, Монци, яка вперше в своїй історії здобула путівку до "елітного" дивізіону країни.

Певна річ, що для досягнення бодай якихось результатів команді потрібно вдало провести літню трансферну кампанію із залученням досвідчених виконавців.

Одним із таких можна вважати півзахисника Фіорентини Альфреда Дункана, який у Серії A виступає майже всю професійну кар’єру, у свої 29 років зігравши за міланський Інтер, Ліворно, генуезьку Сампдорію, Сассуоло та Фіорентину.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "лілії" вже почали перемовини про трансфер ганського виконавця.

Його орієнтовна вартість складає 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Дункан відіграв 37 матчів, забивши при цьому два голи та віддавши дві гольові передачі.