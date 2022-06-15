Италия

Аталанта відмовилась від викупу захисника.

Сезон-2021/22 для бергамаської Аталанти можна вважати невдалим і тієї причини, що "Богині" так і не вдалось зчепитись за місце в наступному розіграші єврокубків, тож вимоги команди до кадрового резерву на наступний футбольний рік будуть дещо скромнішими.

Цей факт вплинув перед усім на долю тих футболістів, які останнім часом знаходилися в клубі на правах орендних умов.

До їхнього переліку належить центральний захисник Меріх Демірал, якого ще донедавна "оробічі" хотіли остаточно викупити в туринського Ювентуса.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, думка менеджерів клубу змінилися вже з початком літнього трансферного вікна.

20 млн євро — такою була сума, яку Аталанта мала б заплатити "Старій Синьйорі" за 24-річного виконавця, однак клуб із Бергамо від цього відмовився.

У цьому сезоні Демірал зіграв у 42 матчах, забивши при цьому два голи та три рази віддавши гольові передачі.