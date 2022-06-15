Италия

Туринський клуб має, кого запропонувати Наполі натомість.

Досвідчений центральний захисник неаполітанського Наполі Каліду Кулібалі вже цього літа може залишити склад "орлів" на тлі майже восьмирічного досвіду виступів у Серії A.

Керівництво клубу вже встигло повідомити, що не буде заважати власному виконавцю самостійно вирішувати свою долю, тому наразі він може вільно обирати собі подальший напрямок розвитку професійної кар’єри.

Одним із цікавих варіантів для Кулібалі віднедавна може вважатися й туринський Ювентус, який задля придбання 30-річного футболіста вже підготував спеціальну пропозицію для Наполі.

Центральний захисник "зебр" Меріх Демірал, який останній сезон провів у складі бергамаської Аталанти на правах оренди, повернеться назад до Туріну, після чого може бути використаний у якості частини великої угоди з придбання Кулібалі.

Зауважимо, що в цьому сезоні Каліду відіграв у 34 матчах, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.