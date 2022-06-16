Захисник донеччан уже найближчим часом може змінити клубну прописку.
Додо, Getty Images
16 червня 2022, 07:25
Відхід іноземних виконавців із клубів-учасників української Прем’єр-ліги є доволі прогнозованим наслідком чергового витку агресії проти нашої країни.
Винятком у цьому питанні не став навіть чинний чемпіон, донецький Шахтар, який наразі веде перемовини щодо переходу одразу кількох власних виконавців із закордонними паспортами.
До їхнього переліку належить и бразильській фланговий захисник Додо, яким останніми тижнями помітно цікавилась італійська Фіорентина, яка станом на сьогоднішній день перебуває в пошуках гідної заміни для Альваро Одріасоли, який ще раз вирішив спробувати свою вдачу в мадридському Реалі.
"Лілії", як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, зробила перший суттєвий крок у процесі перемовин, запропонувавши 10 млн євро в якості початкової ставки зі свого боку.
"Гірники" після цього взяли певну паузу для розмірковування над цією пропозицією.
У цьому сезоні Додо зіграв за Шахтар 26 матчів, віддавши чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що раніше директор по футболу Шахтаря Даріо Срна прокоментував настрої всередині команди щодо питання продовження виступів в Україні.