Италия

Захисник донеччан уже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Відхід іноземних виконавців із клубів-учасників української Прем’єр-ліги є доволі прогнозованим наслідком чергового витку агресії проти нашої країни.

Винятком у цьому питанні не став навіть чинний чемпіон, донецький Шахтар, який наразі веде перемовини щодо переходу одразу кількох власних виконавців із закордонними паспортами.

До їхнього переліку належить и бразильській фланговий захисник Додо, яким останніми тижнями помітно цікавилась італійська Фіорентина, яка станом на сьогоднішній день перебуває в пошуках гідної заміни для Альваро Одріасоли, який ще раз вирішив спробувати свою вдачу в мадридському Реалі.

"Лілії", як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, зробила перший суттєвий крок у процесі перемовин, запропонувавши 10 млн євро в якості початкової ставки зі свого боку.

"Гірники" після цього взяли певну паузу для розмірковування над цією пропозицією.

У цьому сезоні Додо зіграв за Шахтар 26 матчів, віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше директор по футболу Шахтаря Даріо Срна прокоментував настрої всередині команди щодо питання продовження виступів в Україні.