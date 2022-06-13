Бразилець погодив умови контракту із клубом італійської Серії А.
ДОДО, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 11:40
Захисник донецького Шахтаря Додо незабаром може стати гравцем Фіорентини. Про це повідомляє FirenzeViola.
За інформацією джерела, 23-річний бразилець уже погодив умови особистого контракту із "фіалками".
Наразі переговори між клубами знаходяться на завершальній стадії. Єдиний камінь спотикання – сума трансферу – "фіалки" намагаються домовитися про трансфер за 15 мільйонів євро.
Цього сезону Додо провів 26 матчів, у яких відзначився чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за Додо не менше 20 млн євро.