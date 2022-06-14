Украина

Фахівець розповів про положення справ у клубі.

Директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував можливість ігор клубу в УПЛ без легіонерів.

"Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за Шахтар. Я не впевнений, що вони приїдуть. Українці – це справжні патріоти. Ніхто навіть не просив трансферу до іншого клубу. Усі хочуть залишитись грати за Шахтар.

Клуб постійно на зв'язку зі всіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс та розпочинати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що в країні продовжується життя".

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"Шахтар представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це вже буде маленька перемога над агресором росією. Шахтар уже вдруге виганяють із дому, а він живий, грає у Лізі чемпіонів та не опускає руки.

Російські клуби не гратимуть у єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо у них ще залишиться така нагода", — сказав Срна.