Нападник непотрібен Сімоне Індзагі.
Андреа Пінамонті, Getty Images
16 червня 2022, 09:05
У цьому сезоні італійський нападник міланського Інтера Андреа Пінамонті грав у складі Емполі на правах оренди, відзначившись достатньо високими, як для рівня клубу, показниками результативності.
13 голів та дві гольові передачі — доробок 23-річного виконавця за футбольний рік.
Однак термін тимчасової угоди сплив, після чого футболіст має повернутися до стану "змій", де під великим питанням перебуває необхідність його присутності в складі колективу Сімоне Індзагі.
Зрештою, можливою опцією для виконавця завжди залишається повноцінний трансфер до іншого клубу, а "нерадзуррі" при цьому радо йдуть йому на зустріч, одразу сповіщаючи всіх бажаючих про вартість можливого трансферу.
20 млн євро — стільки за словами італійського журналіста Ніколо Скіри просить Інтер за власного виконавця.
Станом на поточний момент, претендентів на Пінамонті налічується троє — Торіно, Фіорентина та Монца, про інтерес збоку якої повідомлялось раніше.