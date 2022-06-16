Италия

Нападник непотрібен Сімоне Індзагі.

У цьому сезоні італійський нападник міланського Інтера Андреа Пінамонті грав у складі Емполі на правах оренди, відзначившись достатньо високими, як для рівня клубу, показниками результативності.

13 голів та дві гольові передачі — доробок 23-річного виконавця за футбольний рік.

Однак термін тимчасової угоди сплив, після чого футболіст має повернутися до стану "змій", де під великим питанням перебуває необхідність його присутності в складі колективу Сімоне Індзагі.

Зрештою, можливою опцією для виконавця завжди залишається повноцінний трансфер до іншого клубу, а "нерадзуррі" при цьому радо йдуть йому на зустріч, одразу сповіщаючи всіх бажаючих про вартість можливого трансферу.

20 млн євро — стільки за словами італійського журналіста Ніколо Скіри просить Інтер за власного виконавця.

Станом на поточний момент, претендентів на Пінамонті налічується троє — Торіно, Фіорентина та Монца, про інтерес збоку якої повідомлялось раніше.