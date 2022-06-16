Италия

Захисник гратиме в Мілані ще рік.

Контракт досвідченого захисника Даніло Д’Амброзіо із міланським Інтером мав завершитися вже наступного року, тож на початку поточної трансферної кампанії футболіст опинився перед складним вибором: залишитися в клубі ще на один сезон, чи одразу шукати собі нову команду.

Із огляду на вже майже восьмирічний досвід виступів у складі "нерадзуррі", 33-річний виконавець, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, вирішив зробити ставку саме на останній футбольний рік у футболці "змій".

Варто нагадати, що ще на початку 2014 року Д’Амброзіо перебрався до складу Інтера з Торіно, після чого відіграв у Мілані 259 матчів, забивши 21 гол та віддавши 18 гольових передач.

Тільки на цей сезон прийшлося 27 його появ на футбольному полі (1 забитий м’яч + 1 гольовий пас).