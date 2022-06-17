Форвард повернеться до свого клубу.
рей манай, getty images
17 червня 2022, 21:45
Нападник Спеції Рей Манай, права якого належать Барселоні, не буде більше виступати за італійський клуб.
Керівництво вирішило не викупати футболіста у каталонського клубу, повідомляє Ніколо Скіра.
Відзначається, що Спеція могла підписати футболіста за відносно невеликі гроші — 2.7 млн євро, але не стала цього робити.
В минулому сезоні Манай зіграв 30 матчів у Серії А, в яких зміг забити п'ять голів.
Раніше Спеція завдяки закриттю фінансового дефіциту отримала атестат на наступний розіграш чемпіонату Італії.