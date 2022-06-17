Италия

Форвард повернеться до свого клубу.

Нападник Спеції Рей Манай, права якого належать Барселоні, не буде більше виступати за італійський клуб.

Керівництво вирішило не викупати футболіста у каталонського клубу, повідомляє Ніколо Скіра.

Відзначається, що Спеція могла підписати футболіста за відносно невеликі гроші — 2.7 млн євро, але не стала цього робити.

В минулому сезоні Манай зіграв 30 матчів у Серії А, в яких зміг забити п'ять голів.

Раніше Спеція завдяки закриттю фінансового дефіциту отримала атестат на наступний розіграш чемпіонату Італії.