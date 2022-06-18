Міланський клуб знаходиться на межі від підписання гравця.
Бремер, Getty Images
18 червня 2022, 07:25
Уже давно не є новиною той факт, що міланський Інтер активно цікавиться можливістю підписання центрального захисника Торіно Бремера, який відмітився стабільною грою під час чотирьох останніх років свого перебування в італійській Серії A.
Деталі особистого контракту бразильського виконавця — 3 млн євро за сезон за угоду до 2027 року — "змії" погодили вже достатньо давно, тож із цього приводу жодних новин бути не може.
Останнім питанням, яке останнім часом піднімається в італійській пресі, є процес перемовин між двома клубами стосовно вартості 25-ірчного виконавця.
Як повідомляє Ніколо Скіра, Торіно запитує в "нерадзуррі" 40 млн євро, тоді як ті роблять акцент на більш ширший ціновий діапазон — 35-40 млн євро.
Утім, уже найближчими днями очікується остаточно підписання угоди про перехід.
У цьому сезоні Бремер зіграв 33 матчі, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.