Италия

Італійський форвард висловився щодо свого майбутнього.

Нападник Цюріху та збірної Італії Вільфрід Ньонто висловився щодо свого майбутнього, а також прокоментував свої пристрасті до інших футбольних клубів.

Вихованець Інтеру заявив, що все ще вболіває за "нерадзуррі".

"Я знаю, що я — наймолодший автор голу в історії збірної Італії. Вибачте, тількі, за кінцевий результат. Не знаю, чи можу одного разу повернутись до Інтеру, але всі знають, що я їх фанат. Ніколи не кажи "ніколи".

Наша збірна має змогу перезавантажитись, хоч у складі і достатньо дійсно молодих хлопців. Нам допомагаються досвідченні гравці, а ми зробимо все, щоб поліпшити результат", — наводить слова Ньонто Sky Italia.

В минулому сезоні Гнонто зіграв 36 матчів за Цюрих, в яких зміг забити 10 голів та віддати п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що форвард може продовжити кар'єру у Фрайбурзі.