Форвард може продовжити кар'єру в Бундеслізі.
ВІЛЬФРІД гнонто, GETTY IMAGES
17 червня 2022, 18:25
Нападник Цюріху та збірної Італії Вільфрід Гнонто може перебратись до Фрайбургу.
Футболіст зацікавив двох середняків Бундесліги, в тому числі й Гоффенхайм, але саме "бразильці з Брайсгау" максимально близькі до підписання 18-річного таланта, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
В минулому сезоні Гнонто зіграв 36 матчів за свій клуб, в яких зміг забити 10 голів та віддати п'ять результативних передач.
Раніше форвард встановив рекорд у збірній Італії.