Германия

Форвард може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Нападник Цюріху та збірної Італії Вільфрід Гнонто може перебратись до Фрайбургу.

Футболіст зацікавив двох середняків Бундесліги, в тому числі й Гоффенхайм, але саме "бразильці з Брайсгау" максимально близькі до підписання 18-річного таланта, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

В минулому сезоні Гнонто зіграв 36 матчів за свій клуб, в яких зміг забити 10 голів та віддати п'ять результативних передач.

Раніше форвард встановив рекорд у збірній Італії.