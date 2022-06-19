Италия

Румунський виконавець не зміг заграти в команді Індзагі.

Новачок Серії А Кремонезе продовжує пошук підсилення на трансферному ринку, щоб закріпитись в еліті італійського футболу.

Команда веде переговори із Інтером щодо оренди голкіпера Іонуці Раду, повідомляє Ніколо Скіра. Сторони знаходяться на завершальній стадії перемовин та близькі до підписання угоди.

Агенти вже провели зустріч із представниками клубів задля обговорення останніх деталей контракту.

В минулому сезоні Раду зіграв всього два матчі за Інтер, в яких пропустив чотири голи.

Раніше Кремонезе оголосив про підписання захісника Дженоа.