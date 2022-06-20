Италия

Клуб з Мілану матиме право викупу молодого гравця.

Міланський Інтер підпише захисника Кальярі Рауля Белланову. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мова йде про оренду 22-річного футболіста на один сезон з правом викупу за сім мільйонів євро. Інтер заплатить за оренду чотири мільйони євро.

Белланова провів минулий сезон у Кальярі також на правах оренди, але не допоміг клубу зберегти прописку у Серії А. Але клуб із Сардінії викупив гравця за 700 тисяч євро у Бордо.

На його рахунку 31 матч у чемпіонаті Італії, один гол та одна гольова передача. Він також виступав за Мілан, Аталанту та Пескару.