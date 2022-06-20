Италия

"Нерадзурі" не хочуть платити повну зарплату бельгійцю, яку він має у Челсі.

Челсі прагне закрити угоду з Ромелу Лукаку якнайшвидше, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, перехід затримується через президента Інтера Стівена Чжана. Він відмовляється платити 10 мільйонів євро за сезонну аренду, а також взяти на себе зобов'язання платити Лукаку зарплату, яку він має в Челсі.

Проте переговори продовжаться сьогодні і обидві сторони налаштовані позитивно.

Раніше повідомлялось, що лондонці націлились на Стерлінга після того, як позбавляться Лукаку.