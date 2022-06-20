"Нерадзурі" не хочуть платити повну зарплату бельгійцю, яку він має у Челсі.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
20 червня 2022, 18:25
Челсі прагне закрити угоду з Ромелу Лукаку якнайшвидше, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.
За його інформацією, перехід затримується через президента Інтера Стівена Чжана. Він відмовляється платити 10 мільйонів євро за сезонну аренду, а також взяти на себе зобов'язання платити Лукаку зарплату, яку він має в Челсі.
Проте переговори продовжаться сьогодні і обидві сторони налаштовані позитивно.
Раніше повідомлялось, що лондонці націлились на Стерлінга після того, як позбавляться Лукаку.