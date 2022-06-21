Италия

"Гармата" від українського хавбека опинилася на 19-му рядку в рейтингу найкращих голів Серії А-2021/22.

Прес-служба італійської Серії А підбиває підсумки минулого розіграшу чемпіонату країни, опублікувавши на своєму YouTube-каналі тридцять найкращих голів турніру в сезоні-2021/22.

У цьому списку також опинився результативний дальній удар півзахисника Аталанти та національної збірної України Руслана Маліновського, який припав на матч 25-го туру Серії А проти туринського Ювентуса (1:1).

У лютому 2022 року цей гол 29-річного українця став найкращим у чемпіонаті Італії за підсумками місяця, а у списку найкращих голів сезону він опинився на 19-му рядку.

Автором найкращого взяття воріт у Серії А-2021/22 визнали захисника Мілана Тео Ернандеса, який відзначився у матчі з Аталантою.

До п'ятірки найкращих голів також увійшли наступні гравці: Антоніо Кандрева з Сампдорії (у ворота Удінезе), Лоренцо Пеллегріні з Роми (у ворота Лаціо), Жоао Педро з Кальярі (у ворота Торіно) та Лаутаро Мартінес з Інтера (у ворота Аталанти).

ТОП-30 голів у Серії А сезону-2021/22: