Италия

Українець забив шикарний м'яч у ворота Ювентуса, завдяки чому його команда набрала одне очко.

Забитий м'яч українського півзахисника Аталанти Руслана Малиновського став найкращим голом італійської Серії А за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Український хавбек відзначився шикарним дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика в матчі 25 туру чемпіонату Італії проти туринського Ювентуса (1:1).

Загалом у нинішньому сезоні Малиновський провів 30 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав двох асистів.

Раніше повідомлялося, що Малиновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти за підсумками лютого.