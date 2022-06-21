Италия

Бельгійський нападник повернеться до італійського клубу.

Інтер вже тривалий час намагається домовитися про підписання Ромелу Лукаку в рамках орендної угоди.

Як повідомляє Ніколо Скіра, італійському клубу нарешті вдалося досягти своєї мети.

Журналіст стверджує, що Інтер заплатить Челсі за угоду близько 10 мільйонів євро. Сторони підпишуть усі папери вже завтра – 22 червня.

Стверджується, що медичне обстеження для нападника заплановане цього тижня. Відразу після нього — підписання контракту.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.

Нагадаємо, що раніше перехід Лукаку затримувався через президента Інтера.