Италия

Боснієць поступиться своїм місцем Лукаку.

Нападник міланського Інтеру та збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко може залиши свій клуб влітку.

На тлі трансферу Ромелу Лукаку, "нерадзуррі" готові відпустити свого футболіста на правах вільного агента, повідомляє Ніколо Скіра.

В послугах 36-річного виконавця зацікавлені Валенсія та Ювентус. Форвард подобається Массіміліано Аллегрі за своїм типом та може стати резервістом Душана Влаховича.

У минулому сезоні Джеко зіграв 49 матчів за Інтер, в яких забив 17 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Інтер домовився із Челсі щодо Лукаку.