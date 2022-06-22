Италия

Інтеру ще доведеться взяти участь у пристрасних перегонах.

Міланський Інтер на початку поточної трансферної кампанії почав придивлятися до можливості залишити в італійській Серії A флангового захисника генуезької Дженоа Андреа Камб’ясо, який у протилежному випадку ризикує відправитися до нижчого дивізіону разом із своєю командою.

Однак "змії" точно не є лише одним претендентом на 22-річного футболіста, тому його багаторівневий план із орендою італійця до складу партнерської команди в особі Болоньї знаходиться на межі зриву.

Активно боротися за футболіста планує також і туринський Ювентус, однак початкова пропозиція від "Старої Синьйори" є занадто малою для Дженоа — 2-3 млн євро та один із молодих виконавців "зебр" на додачу.

Окрім того, найближчим часом до перегонів планує долучитися й бергамаська Аталанта.

Кам’бясо в цьому сезоні провів 28 матчів, забивши одного разу та віддавши чотири гольові передачі.