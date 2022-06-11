Италия

Міланський клуб може реалізувати чергову схему з орендою після придбання.

Міланський Інтер продовжує бути активним на трансферному ринку, шукаючи підсилення до своєї обойми виконавців.

Одним із напрямків, над яким "нерадзуррі" проводять роботу, є підписання контракту з фланговим захисником генуезької Дженоа Андреа Камбіассо, відносно якого колектив Сімоне Індзагі веде перемовини вже не перший тиждень.

"Змії" планують витратити на цей перехід 5 млн євро, однак загравати вже з наступного сезону 22-річного виконавця в своєму складі не будуть, відправивши його в оренду до іншого клубу Серії A, оскільки Дженоа за підсумками цього футбольного року залишила "елітний" дивізіон.

Камбіассо взяв участь у 28 матчах за сезон, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.