Италия

В клубі задоволені прогресом Мандрагори.

Півзахісник Торіно Роландо Мандрагора, права якого належать Ювентусу, може залишитись в стані "биків" на постійній основі.

Головний тренер принципового суперника "старої синьори" Іван Юріч бачить у футболісті ключову фігуру свого проекту, тож прагне заполучити хавбека на постійній основі, повідомляє Ніколо Скіра.

Переговори тривають, а сам Ювентус прагне отримати 9 млн євро за свого виконавця. Очікується, що в найближчі 48 годин ситуація стане більш ясною.

Минулого сезону Мандрагора зіграв у 21 матчі за Торіно в рамках Серії А, в яких віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що Торіно націлився на форварда збірної України.