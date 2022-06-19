Италия

Італійський форвард вирішив змінити клубну прописку на правах вільного агента.

Ключовий нападник Торіно Андреа Белотті, як повідомлялося раніше, прийняв рішення вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі та залишити клуб на правах вільного агента цього літа.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво туринського клубу визначилося зі списком із чотирьох центрфорвардів, один із яких має замінити у команді 28-річного італійця.

За інформацією джерела, Торіно розглядає Кшиштофа Пйонтека з Герти, Андреа Пінамонті з Інтера та Андреа Петанью з Наполі.

Також журналіст підтверджує, що Торіно слідкує за форвардом національної збірної України та Дніпра-1 Артемом Довбиком, якого раніше вже пов'язували з клубом із італійської Серії А.

Раніше також повідомлялося, що одним із претендентів на Довбика є Ноттінгем Форест, який повернувся до АПЛ і готовий заплатити за 24-річного українця 12 мільйонів євро.