Италия

Слідство зацікавили невідповідності в документації.

Прокуратура Неаполя розпочала досудове провадження трансферу Віктора Осімгена з Лілля до Наполі, що відбувся в 2020 році.

Слідство зацікавили невідповідності в документації стосовно фінансової сторони угоди, повідомляє Calcio Finanza. Тепер президента "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіса підозрюють у шахрайстві та фінансових махінаціях.

У зв'язку із цим прокуратура має намір вивчити також три вихідні трансфери Наполі.

Раніше повідомлялось, що Осімген може перебратись до Англійської Прем'єр-Ліги.