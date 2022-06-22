Слідство зацікавили невідповідності в документації.
віктор осімген, getty images
22 червня 2022, 13:04
Прокуратура Неаполя розпочала досудове провадження трансферу Віктора Осімгена з Лілля до Наполі, що відбувся в 2020 році.
Слідство зацікавили невідповідності в документації стосовно фінансової сторони угоди, повідомляє Calcio Finanza. Тепер президента "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіса підозрюють у шахрайстві та фінансових махінаціях.
У зв'язку із цим прокуратура має намір вивчити також три вихідні трансфери Наполі.
Раніше повідомлялось, що Осімген може перебратись до Англійської Прем'єр-Ліги.