Италия

Агент футболіста розпочав перемовини про переход до Манчестер Юнайтед або Арсеналу.

Віктор Осімген зацікавив клуби АПЛ, про що його агент повідомив керівництво Наполі — стало відомо Corriеrro dello Sport.

Ауреліо Де Лаурентіс та Крістіано Джунтолі не мають принципових заперечень проти цього, але наполягають на тому, що Наполі має заробити на ньому не меньше, ніж 80 мільйонів євро.

Тобто, якщо Манчестер Юнайтед або Арсенал (саме ці клуби цікавляться нападником) хочуть Осімгена, вони повинні приготувати 100 мільйонів.

23-річний Осімген провів 20 матчів у складі національної збірної Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів в усіх турнірах, 0 голів), Шарлеруа (26, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (58, 26).