Италия

Влітку бразилець все ж може залишити ПСЖ.

Ювентус почав вивчати можливість підписати зірку збірної Бразилії та ПСЖ Неймара.

Підписання Неймара — це прохання головного тренера "бьянконері" Массіміліано Аллегрі. Він вважає, що бразилець може покращити гру туринського клубу.

До слова, сам Неймар не проти залишити ПСЖ влітку, адже місцеві керівники та новий спортивний директор не задоволені його формою та грою.

Минулого сезону на рахунку 30-річного вінгера 28 матчів за парижан, у яких він забив 13 голів та віддав вісім асистів.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ після підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе готовий розглянути варіант продажу Неймара.