Италия

Бельгієць незабаром стане гравцем чинного чемпіона Італії.

Епопея з переходом Дівока Орігі в Мілан близька до свого логічного завершення.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, чинний чемпіон Італії оголосить про трансфер бельгійця наступного тижня.

Ніяких перешкод вже немає. Футболіст та клуб домовились про умови особистого контракту ще у травні, тому це лише "питання часу".

Також повідомляється, що Вілярреал намагався перехопити 27-річного форварда у Мілана, але той відмовив "жовтій субмарині" аргументуючи палким бажанням грати за "россонері".

Нагадаємо, що Орігі влітку залишив Ліверпуль на правах вільного агента. За англійський клуб він провів 175 матчів, забив 41 гол та віддав 18 асистів в усіх змаганнях.